بدء الدراسة باللغة الانلكليزية في قسم الخطابة الحسينية

2019/06/14 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ قسم الخطابة الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة صباح اليوم الجمعة اول درس باللغة الانكليزية في قاعة قسم الخطابة الحسينية حاضر فيها الاستاذ الشيخ امير الولي لمجموعة من المبلغين والخطباء الحسينيين وبعض الشباب الذين سيعدون كمترجمين للمبلغين.كما بين الاستاذ الشيخ امير الولي "بعد التوكل على الله البدء اليوم بدورة الخطابة في اللغة الانكليزية وتهدف هذه الدورة الى تخرج ثلة من الخطباء باللغة الانكليزية".

وصرح الاستاذ محمدعلي الطائي مسؤول الشعبة الادارية في القسم لوكالة نون الخبرية بان "هذا المشروع هو خدمة للدين والمذهب وكل همنا هو تقديم الافضل ونريد ان شاء الله ان نصل الى ابعد نقطة يمكن لنا الوصول اليها لنشر فكر اهل البيت عليهم السلام".

وبين الطائي "ان عدد الحضور قد تجاوز الثنمانين وقد سلمنا جميع الطلبة المنهاج المقرر تدريسه خلال مدة الدراسة، علما ان من الحاضرين حملة شهادات عليا من الماجستير والدكتوراه وفي مختلف المجالات".

هذا ويعد قسم الخطابة الحسينية احد اهم المؤسسات التي تهتم بالشأن الخطابي والمنبر الحسيني بشكل عام.

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