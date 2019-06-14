ترامب يؤكد استعداد واشنطن للتفاوض مع طهران

2019/06/14 | 16:39

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الشكوى التي تقدمت بها الحكومة الإماراتية ضد قطر وتضمنت طلبا لاتخاذ إجراءات فورية ضدها.

يتبع ...

بغداد اليوم _ متابعة

قالت شركة "برنهارد شولته"، المشغلة للناقلة كوكوكا كاريدجس، اليوم الجمعة، إن الناقلة التي تعرضت لانفجار مع ناقلة أخرى، في خليج عمان أمس الخميس، يجري قطرها بسلام الآن صوب ميناء خورفكان الإماراتي.

وذكرت شركة ال

بغداد اليوم _ بغداد

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، من أن "تصرفات" الولايات المتحدة تمثل "تهديدا خطيرا" للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واعتبر روحاني خلال كلمته في القمة الـ19 لمنظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك ع

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