الجمارك: حجز أدوية بشرية بحوزة مسافر اجنبي في مطار البصرة

2019/06/14 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت السلطات الجمركية في مطار البصرة الدولي ،اليوم الجمعة ، كمية من الادوية البشرية تستخدم كمهدئ للأعصاب بحوزة مسافر صيني.

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