عدد جديد لمجلة بغداد باللغة الفرنسية

2019/06/14 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد توقف لفترة عاودت مجلات دار المامون الورقية للصدور مجددا منذ تسنم ساطع راجي المسؤولية.وقد صدرالعدد الثاني من مجلة بغداد باللغة الفرنسية لعام 2019،

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