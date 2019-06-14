انسحاب وزير الصحة البريطاني من السباق على خلافة ماي

2019/06/14 | 16:40

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الجمعة - 10 شوال 1440 هـ - 14 يونيو 2019 مـ

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك (أرشيف – أ.



ف.



ب)

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»

تراجع عدد المرشحين لخلافة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إلى ستة اليوم (الجمعة) بعد انسحاب أحد المرشحين السبعة وزير الصحة مات هانكوك.وأعلن الخبير الاقتصادي السابق لدى بنك انجلترا (المركزي) انسحابه في تغريدة دون أن يشير الى احتمال دعمه أحد المرشحين.



وكتب: «قررت الانسحاب من السباق والبحث عن أفضل طريقة للنهوض بالقيم المفضلة لديّ».وكانت تيريزا ماي التي عجزت عن تنفيذ اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» الذي أرجئ الى 31 أكتوبر (تشرين الأول)، قد استقالت في 7 يونيو (حزيران) الجاري من زعامة حزب المحافظين الذي سيختار خلفاً لها في نهاية يوليو (تموز) ليصبح حكماً رئيساً للوزراء.وتُجرى العملية على مرحلتين، في الأولى يقلص نواب الحزب وعددهم 313 عبر سلسلة من عمليات التصويت السرية، عدد المرشحين ليبقى اثنان.



وفي الثانية ينتخب أعضاء الحزب وعددهم 160 ألفاً، أحدهما زعيما للحزب.وكان هانكوك (40 عاماً) قد حل في تصويت أمس (الخميس) في المرتبة السادسة بعشرين صوتاً بعيداً جداً عن أول المرشحين بوريس جونسون الذي نال 114 صوتاً من أصوات النواب.



وتقام عملية التصويت التالية للنواب الثلاثاء بعد نقاش تلفزيوني غداً (الأحد).





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