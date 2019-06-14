ترمب: هجوم بحر عمان «يحمل بصمات إيران»

2019/06/14 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، إن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج يحمل بصمات إيران، مستنداً إلى فيديو نشرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).وذكر ترمب لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «إيران قامت بهذا الأمر»، مضيفاً: «نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران».وتابع أن «مضيق هرمز لم يغلق في أعقاب الهجوم على ناقلتين للنفط في خليج عُمان، وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلاً»، ورداً على سؤال بشأن كيف يعتزم التعامل مع طهران ومنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلاً، قال ترمب: «سنرى»، وجدد تعهده بمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.كانت إيران قالت، إن إلقاء الولايات المتحدة اللوم عليها بشأن هجمات على ناقلتي نفط «أمر خاطئ ويبعث على القلق».وفي سياق متصل، قال الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، اليوم، إن 21 من أفراد طاقم الناقلة كوكوكا كاريدجس عادوا إليها للمساعدة في عملية قطرها إلى أحد الموانئ.وقال جوشوا فراي، من الأسطول الخامس، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن المدمرة الأميركية «بينبريدج» لا تزال على اتصال بالناقلة.





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