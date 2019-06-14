واشنطن تعلّق نزاعاً قانونياً مع بكين حول حقوق الملكية الفكرية

2019/06/14 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة لتسوية المنازعات اليوم (الجمعة) أن الولايات المتحدة علّقت نزاعاً في منظمة التجارة العالمية يتناول تعامل الصين مع حقوق الملكية الفكرية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول).وقالت اللجنة المعنية بسماع القضية والتي تضم ثلاثة محكّمين، إن الولايات المتحدة طلبت تعليق النزاع في الثالث من يونيو (حزيران) الجاري، وإن الصين وافقت في اليوم التالي.ولم يتضح ما إذا كان التعليق يشير إلى ذوبان في جليد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبيل اجتماع محتمل بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري.ولم يفصح بيان اللجنة عن سبب تعليق النزاع الذي بدأه ترمب في مارس (آذار) من العام الماضي في إطار معركة أوسع نطاقا بشأن سرقة مزعومة لحقوق الملكية الفكرية.



وتتيح قواعد منظمة التجارة العالمية للشاكي في نزاع تجاري أن يطلب تعليق الإجراءات في أي وقت لمدة تصل إلى 12 شهرا.





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