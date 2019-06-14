غداً الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً

2019/06/14 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر ورطباً ليلاً وصباح

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