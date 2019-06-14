انسحاب وزير بريطاني من سباق المحافظين على خلافة ماي

2019/06/14 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة مات هانكوك انسحابه من سباق انتخاب خليفة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي كزعيم لحزب المحافظين الحاكم

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