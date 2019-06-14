ألمانيا: الفيديو الأميركي غير كافٍ لتحديد هوية المنفذ

2019/06/14 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، أن الفيديو الأميركي عن هجوم الناقلتين غير كاف لاستنتاج قاطع حول هوية المنفذ.وكان اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الجمعة، إيران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلات النفط في بحر عمان، مؤكداً أن خليج عمان لن يُغلق، وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلاً.

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