ضبط ١٣ سيارة دون الموديل مخفية داخل حاويات في كمرك بوابة البصرة

2019/06/14 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت الهيئة العامة للكمارك في مركز كمرك بوابة البصرة اليوم الجمعة ١٣ سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة.وذكرت الهيئة في بيان :” ان السيارات ضبطت مخفية داخل حاويات حجم ٤٠ قدما مكعبا خلف مواد مختلفة، في محاولة لتهريبها ، قبل ان تقوم لجنة مشتركة من مكافحة الجريمة الاقتصاديه وشرطة الكمارك […]

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