 الكشف عن وجود 150 خلية داعشية غربي الانبار

2019/06/14 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ، الجمعة، اعداد خلايا عصابات داعش الاجرامية الذين يهددون امن واستقرار المناطق الغربية للمحافظة .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” معلومات استخباراتية توفرت لدى القوات الامنية تفيد بان عصابات داعش الاجرامية تعتمد على نحو 150 عنصرا من خلاياها النائمة موزعين على […]

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