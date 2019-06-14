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 الكشف عن وجود 150 خلية داعشية غربي الانبار


 الكشف عن وجود 150 خلية داعشية غربي الانبار
2019/06/14 | 16:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..

كشف مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ، الجمعة، اعداد خلايا عصابات داعش الاجرامية الذين يهددون امن واستقرار المناطق الغربية للمحافظة  .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” معلومات استخباراتية توفرت لدى القوات الامنية تفيد بان عصابات داعش الاجرامية تعتمد على نحو 150 عنصرا من خلاياها النائمة موزعين على […]

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