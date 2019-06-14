2019/06/14 | 16:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
كشف مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ، الجمعة، اعداد خلايا عصابات داعش الاجرامية الذين يهددون امن واستقرار المناطق الغربية للمحافظة .
وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” معلومات استخباراتية توفرت لدى القوات الامنية تفيد بان عصابات داعش الاجرامية تعتمد على نحو 150 عنصرا من خلاياها النائمة موزعين على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن وجود 150 خلية داعشية غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ، الجمعة، اعداد خلايا عصابات داعش الاجرامية الذين يهددون امن واستقرار المناطق الغربية للمحافظة .
وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” معلومات استخباراتية توفرت لدى القوات الامنية تفيد بان عصابات داعش الاجرامية تعتمد على نحو 150 عنصرا من خلاياها النائمة موزعين على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن وجود 150 خلية داعشية غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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