"تقنية نجران ": القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد المقبل

2019/06/14 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكلية التقنية بنجران عن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول ل

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