2019/06/14 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الكلية التقنية بنجران عن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول ل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تقنية نجران ": القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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