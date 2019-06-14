السعودية.. فتح تحقيق في مقاطع فيديو لفعالية ترفيهية غير مرخصة

2019/06/14 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت الهيئة العامة للترفيه في السعودية تحقيقاً فورياً في مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع لفعالية منظمة في

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