مجلس الوزراء يمدد المهلة الإلزامية لترقيم الإبل إلى عام إضافي

2019/06/14 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدد مجلس الوزراء المهلة الممنوحة لملاك الإبل، للتطبيق الإلزامي، بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة...

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