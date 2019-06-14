مجهولون يعبثون بأحد المجسمات الجمالية في محايل عسير

2019/06/14 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت بعضُ المرافق والممتلكات العامة بمحايل، للتخريب والعبث على يد مجهولين.وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع لـ"سبق": التخريب امتد إلى أح...

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