إعتقال مطلوبين بتهم الإرهاب في ديالى

2019/06/14 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت مديرية الشؤون الداخيلة، الجمعة، عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم الإرهاب في محافظة ديالى.وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، ان “مفارز مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة ديالى تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بعد متابعتهم ونصب الكمين لهم”.[…]

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