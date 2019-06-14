الاعتداء على ناقلتي نفط يهدد سلامة البيئة البحرية

2019/06/14 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد الحافظ ونايف كريم – القبس الإلكتروني ‏بعد تعرض ناقلتين نفطيتين في خليج عمان إلى هجوم، وصدور معلومات تفيد بأن إحداهما تحمل شحنة من مادة الميثانول، استمعت «القبس الإلكتروني» إلى رأي خبيرين في «سلامة البيئة» و«الاستشارات النفطية» عن الأثر «المدمر» لمادة «الميثانول» على البيئة البحرية.

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