سقوط قذائف هاون على قاعدة البكر الجوية في بلد

2019/06/14 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلن مصدر امني، اليوم الجمعة، عن سقوط 4 قذائف هاون على قاعدة البكر الجوية جنوبي قضاء بلد.وقال المصدر ان 4 قذائف هاون سقطت فجر اليوم على قاعدة البكر الجوية جنوبي قضاء بلد، مبينا انها لم تسجل خسائر مادية او بشرية.واوضح المصدر ان القاعدة يتواجد فيها قطعات من الجيش العراقي والقوة الجو...

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