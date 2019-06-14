غاريث بيل لريال مدريد: ادفعوا لي وسأرحل!

2019/06/14 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يُصر الويلزي "جاريث بيل" جناح فريق ريال مدريد، على البقاء داخل صفوف

اللوس بلانكوس في الموسم المُقبل، رغم رغبة مدرب وإدارة النادي، في

بيعه لأي نادٍ آخر. صاحب الـ"29" عامًا، يُعاني من تذبذب في الأداء؛ كما أنه لا يجيد

التواصل مع اللاعبين بشكل جيد، في ظل عدم تعلمه للغة الإسبانية؛ رغم

أنه يقضي الموسم السادس له داخل البرنابيو."زين الدين زيدان" المدير الفني للنادي الملكي، لا يرغب في استمرار

"بيل"، بعد أداءه المنخفض والمخيب للآمال في الموسم المنقضي، حيث

استبعده في المباريات الختامية بالليجا، رغم جاهزيته الفنية، وأكد في

تصريح سابق، إنه لا يريد الدفع به حتى إذا كان هناك تبديل رابع.وأخبر "بيل" إدارة النادي أنه لا يفكر مُطلقًا في مغادرة النادي،

مؤكدًا أنّ عائلته استقرت في العاصمة الإسبانية مدريد.وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلًا عن وسائل إعلام إنجليزية، فإن

إدارة اللوس بلانكوس لا تزال تريد التخلص من "بيل"، حيث لن يكون له أي

دور في الفريق تحت قيادة "زيدان" خاصًة بعد الصفقات الجديدة.وأوضحت الصحيفة أنّ "بيل" طلب من إدارة النادي دفع باقي مستحقاته

المالية في عقده والتي تبلغ 51 مليون يورو وأنه سيرحل في تلك الحالة،

حيث لا يزال يتبقى في عقده 3 سنوات.يُذكر أنّ إدارة ريال مدريد عرضت خدمات "بيل" على نادي مانشستر

يونايتد الإنجليزي، لكن الشياطين الحمر رفضوا ذلك

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