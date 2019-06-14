2019/06/14 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل / خطوة برس أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، القبض على 27 مطلوبا للقضاء بقضايا متنوعة بينهم متهم بالقتل.وأفادت مديرية الشرطة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه بأن “قواتها بمختلف التشكيلات تمكنت من اعتقال (٢٧) متهما بقضايا متنوعة بمناطق متفرقة من المحافظة، إثر إجراء ممارساتها اليومية لمتابعة تنفيذ اوامر القبض الصادرة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة بابل تقبض على ٢٧ مطلوبا بقضايا متنوعة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بابل تقبض على ٢٧ مطلوبا بقضايا متنوعة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بابل تقبض على ٢٧ مطلوبا بقضايا متنوعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).