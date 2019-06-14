النصر: ندعو البرلمان لتبني تعليمات المرجعية الدينية

2019/06/14 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي ،الجمعة، تاييده المطلق لمطالب المرجعية الدينية العليا في خطبة اليوم، داعياً البرلمان لتبني ما جاء فيها من مطالب لضمان الادارة السليمة للدولة.وقال الائتلاف في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، إن ” تعاليم المرجعية العليا هذه الجمعة تزامنت مع ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي للدفاع عن […]

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