2019/06/14 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد أسبوع (الجمعة القادمة)،.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خالد الزعاق: الجمعة القادمة أطول نهار في السنة صحيفة صدى الالكترونية.

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