2019/06/14 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّر مجلس الوزراء، تمديد المهلة الممنوحة لملاك الإبل، لوضح الشريحة الإلكترونية، لمدة عام إضافي.يأتي.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يقرر تمديد المهلة الإلزامية لترقيم الإبل صحيفة صدى الالكترونية.

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