2019/06/14 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة من أمطار متوسطة إلى غزيرة ، ونشاط.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنبيه بهطول الأمطار ونشاط في الرياح بجازان صحيفة صدى الالكترونية.

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