إقامة ذهبية لمؤسس

2019/06/14 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الدكتور شمشير فاياليل العضو المنتدب في مستشفى بارجيل والمؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية، والدكتور زياد أمير صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدلية العين، وسلمت لهما بطاقة الإقامة الذهبية التي تقدما للحصول عليها بموجب الامتيازات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2018.

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