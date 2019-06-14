2019/06/14 | 17:27

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الأخبار المحلية

الجمعة 14 يونيو 2019 | 04:58 مساءً | عدد القراءات : 83

الحشد الشعبي يستنكر حادثتي إستهداف قاعدة بلد الجوية ومنطقة الجادرية

بغداد/...



ادانت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، حادثتي استهداف قاعدة بلد الجوية ومنطقة الجادرية في بغداد بعد منتصف ليلة الجمعة الموافق من خلال إطلاق مقذوفات من قبل جهات مشبوهة لا تريد للعراق الخير والاستقرار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "عين العراق نيوز" انه "في الوقت الذي تعلن فيه الهيئة بتشكيلاتها كافة رفضها لمثل هذه الأعمال غير المسؤولة، فإنها تحذر جميع من تسول لهم أنفسهم محاولة خلط الأوراق في هذا الظرف الحساس ومن أنها ستكون في طليعة الجهد الحكومي وتحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة للتصدي لهذه المحاولات البائسة، وستقوم بواجبها للكشف عن الجهات المسؤولة عن هذه الاعمال لغرض محاسبتهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".انتهى2

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