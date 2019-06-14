الكربولي مهنئاً بعيد الصحافة العراقية: يجب انهاء ملف الافلات من العقاب بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

2019/06/14 | 17:30

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بغداد:سومر نيوز

هنأ رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الجمعة، الاسرة الصحفية بمناسبة الذكرى الـ 150 لعيد الصحافة العرا...

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