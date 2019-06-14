ديالى..جهات متنفذة تسحب البطاقات الانتخابية وتحذيرات من تزوير في المستقبل

2019/06/14 | 17:30

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بغداد:سومر نيوز

كشفت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، الجمعة، عن جهات تقوم بسحب البطاقات الانتخابية من أهالي بعض القر...

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