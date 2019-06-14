2019/06/14 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن احابط محاولة تهريب 9 عجلات دون الموديل غير مسموح باستيراد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المنافذ الحدودية:ضبط 9 عجلات معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المنافذ الحدودية:ضبط 9 عجلات معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).