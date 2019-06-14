2019/06/14 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، الى محافظة البصرة اليوم الجمعة.

وأطلع الوزير خلال الزيارة على واقع الكهرباء في المحافظة.ودشن الخطيب 6 محولات للكهرباء.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء يصل الى البصرة للإطلاع على واقع الطاقة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء يصل الى البصرة للإطلاع على واقع الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).