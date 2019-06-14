العدل الدولية ترفض طلبا إماراتيا بسحب شكوى قطر ضدها

2019/06/14 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي طلبا إماراتيا بسحب شكوى قطر ضدها أمام لجنة مكافحة جميع أنواع التمييز العنصري.

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