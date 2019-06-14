المنافذ الحدودية: ضبط (9) عجلات معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

2019/06/14 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيأة المنافذ الحدودية /منفذ ميناء أم قصر الشمالي اليوم الجمعة, من أحباط محاولة تهريب عجلات عدد (9) دون الموديل غير مسموح باستيرادها معدة للتهريب.

وبناءً

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