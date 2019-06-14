شاهد.. ربط وتدريب كادر المراكز الصحية بمستشفى

2019/06/14 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، ورشة العمل الخاصة بربط وتدريب الكادر الصحي في المراكز الصحية ب...

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