الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ للأحزمة الناسفة في الموصل

2019/06/14 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، اليوم الجمعة، وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة ومفارزها الهندسية مخبأ للأحزمة الناسفة والاعتدة في الجانب الأيمن من الموصل وضبطت بداخله ٦ أحزمة ناسفة.

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