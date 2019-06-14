حجز أدوية بشرية مهدئة للأعصاب وجدت بحوزة مسافر اجنبي في مطار البصرة الدولي

2019/06/14 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت السلطات الكمركية في كمرك مطار البصرة الدولي اليوم الجمعة كمية من الادوية البشرية تتضمن (٦٠ ) امبولة تستخدم كمهدء للأعصاب كانت بحوزة مسافر صيني الجنسية بعد تفتيشه من قبل موظفي الكمارك .وقالت الهيئة العامة للكمارك بحسب بيان لقسم الأعلام والأتصال الحكومي, انه قد تم حجز المواد وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب قانون الكمارك […]

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