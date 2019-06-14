وزير الكهرباء يفتتح محطتي القبلة وكوت الحجاج الثانويتين في البصرة

2019/06/14 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب اليوم ” الجمعة ” محطتي القبلة وكوت الحجاج الثانويتين ، .وقال الخطيب على هامش حفل الافتتاح إن ” انجاز المحطتين جاء وفق خطة مستعجلة لغرض فك الاختناقات عن الشبكة الوطنية وزيادة ساعات التجهيز للمواطنين .من جهته اكد مدير فرع توزيع كهرباء البصرة المهندس عبد الكريم عبد الجليل […]

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