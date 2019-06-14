مجلس القضاء الاعلى بالاجماع : رئيس محكمة التمييز رئيساً لمجلس القضاء الاعلى اذا ما قدمت الاتحادية على مخالفة القانون

2019/06/14 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : عقد مجلس القضاء الاعلى برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان اجتماعه الدوري وناقش فيه ناقش تداعيات قرار رئيس المحكمة الاتحادية الصادر في 21 /5 /2019 في الدعوى المرقمة (38 /اتحادية /2019) وحالة الفراغ الدستوري التي اوجدها بالغاء المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة2005 الخاصة باختصاص مجلس القضاء الاعلى في […]

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