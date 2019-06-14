سيطرة أمنية تقبض على إرهابي وآخر متهم بالقتل شمالي بابل

2019/06/14 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل / خطوة برس تمكنت سيطرة أمنية، اليوم الجمعة، من القبض على إرهابي وآخر متهم بجريمة قتل شمالي المحافظة.وافادت قيادة شرطة بابل، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه بأن “قواتها من فوج الطوارئ الرابع بالاشتراك والتعاون مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني ومفارز امن الافراد، تمكنت إثر إجراءات عملية التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات ضمن

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