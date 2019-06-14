بريطانيا: نؤيد تقييم واشنطن بأن طهران هي المسؤولة عن الهجوم في خليج عُمان

2019/06/14 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تمر في موقف خطير جدا .

جاء تصريح هانت بعد نشر واشنطن مقطع مصور يشير الى أن إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، حيث أكد وزير الخارجية البريطاني تقبل اتهامات الولايات المتحدة لإيران، عازيا ذلك لكونها أوثق حليف لبريطانيا.

وحذر هانت طهران من ثبوث ضلوعها في الهجوم على الناقلتين، عادا ذلك تصعيدا تنعدم فيه الحكمة، ويشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل السلم والاستقرار في المنطقة.

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