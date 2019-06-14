خطبة الجمعة بالمملكة تندد بجرائم المليشيات الحوثية

2019/06/14 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجمع خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة على التنديد بالعدوان الحوثي الإيراني الذي يستهدف الأعيان

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