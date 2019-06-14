«العدل الدولية» تصدر قراراً بشأن طلب قدمته الإمارات ضد قطر

2019/06/14 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته الإمارات في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة

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