في مزاد باريسي .. ديناصور بلا مشترٍ!

2019/06/14 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يجد هيكل عظمي لديناصور عاشب قريب من الديبلودوكوس من يشتريه خلال مزاد أقيم في باريس لم يبلغ فيه السعر المحدد

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