12عائلة ايزيدية تعود من مخيم نوروز السوري الى شنگال

2019/06/14 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة 14.06.2019 عن عودة 12 عائلة ايزيدية من مخيم نوروز السوري الى قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق.و قالت الخلية في بيان تلقته ايزيدي 24 ان “جهاز الأمن الوطني اشرف على عودة 12 عائلة ايزيدية تصل عدد أفرادها الى 60 شخصا من مخيم نوروز …

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