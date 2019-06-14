اعتقال زعيم عصابة تبتز اصحاب شركات وتهددهم بالقتل في ميسان

2019/06/14 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، اعتقال زعيم عصابة تقوم بإبتزاز اصحاب الشركات وتهددهم بالقتل في محافظة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مفارز استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على احد المتهمين الذي يزعم عصابة تقوم بإبتزاز وتهديد بالقتل لأصحاب الشركات وموظفيهم العاملين في محافظة ميسان من خلال دفع مبالغ مالية".

واضافت الوزارة، لأنه "تم القاء القبض عليه في داخل منزله وبحوزته أسلحة خفيفة ومتوسطة مع اعتدتها، وتم احالته الى القضاء للإكمال اوراقه التحقيقية".

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