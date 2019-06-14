2019/06/14 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس قالت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة إن 12 أسرة أيزيدية من 70 شخصا عادوا من مخيم نوروز السوري إلى سكناهم في سنجار بعد تأمين دورهم.وأفادت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه بأن “جهاز الأمن الوطني أشرف على عودة ١٢ عائلة ايزيدية يصل عدد أفرادها الى ٦٠ شخصا من مخيم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة 12 أسرة إيزيدية إلى سنجار بعد نزوحهم لمخيم سوري من 2014 وكالة خطوة برس.

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