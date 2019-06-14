ريال مدريد الإسباني يتعاقد مع الياباني الدولي كوبو

2019/06/14 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم نشاطه في سوق الانتقالات الصيفي حيث أعلن تعاقده مع النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو، 18 عاماً، من نادي طوكيو إف.سي.

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