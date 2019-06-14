"العدل" تصدر قرارها بشأن طلب الإمارات "التدابير المؤقتة" ضد قطر

2019/06/14 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقد قام الفريق القانوني للدولة بتوضيح تلك التدابير خلال المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي عقدت خلال الفترة من 7 - 9 مايو الماضي.

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