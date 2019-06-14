السلطات العراقية تعلن عودة 60 ايزيديا من سوريا الى سنجار

2019/06/14 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الجمعة عن عودة ما لا يقل عن 60 كورديا ايزيديا الى قضاء.

وقالت الخلية في بيان اليوم، ان جهاز الأمن الوطني اشرف على عودة ١٢ عائلة ايزيدية يصل عدد أفرادها الى ٦٠ شخصا من مخيم نوروز السوري إلى مناطق سكناهم في قضاء سنجار بعد هروبهم من داعش عام ٢٠١٤.

واوضح البيان انه قد جرى تدقيق أوراقهم الرسمية والتأكد من سلامة موقفهم الأمني.

يذكر أن الجهاز اشرف قبل عشرة أيام على عودة ٧٠ شخصا من المخيم المذكور وتأمين المستلزمات الضرورية لهم.

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