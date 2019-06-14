غداً.. افتتاح ملعب العزيزية بمباراة استعراضية تضم نجوم العراق السابقين

2019/06/14 | 18:02

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بغداد:سومر نيوز

تفتتح وزارة الشباب والرياضة يوم غد السبت ملعب العزيزية سعة خمسة الاف متفرج في محافظة واسط باحتفالية يرع...

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